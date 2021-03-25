Суд Москвы снял арест с квартиры Максаковой на Краснопресненской набережной

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы снял обеспечительные меры с квартиры на Краснопресненской набережной, которая была арестована в рамках рассмотрения двух гражданских исков вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Как уточнили ТАСС в четверг в пресс-службе суда, решение не вступило в силу.

"Определением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство представителя Максаковой-Игенбергс М. П. о снятии мер по обеспечению иска в отношении недвижимого имущества - квартиры, наложенного определением Пресненского районного суда Москвы от 17 октября 2018 года по иску Максаковой-Игенбергс М. П. к Мержоеву М. Ш. об истребовании имущества из чужого незаконного владения", - сказала собеседница агентства.

Пресненский суд 13 ноября 2019 года удовлетворил исковые требования Максаковой к ее мужу Далхату Халаеву и нынешнему владельцу оспариваемой столичной квартиры Мурату Мержоеву о признании недействительным договора дарения в полном объеме.

Судебное разбирательство длилось около года. В исковых требованиях Максакова просила признать недействительным договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной в Москве, с общей площадью 260 кв. м., признать недействительной доверенность, выданную ее адвокату Магомеду Евлоеву, который занимался оформлением оспариваемой в суде недвижимости, в связи с ее подавленным психологическим состоянием и нервным потрясением на момент сделки, и вернуть ей жилое помещение. Суд объединил эти иски в одно производство. В ходе судебных слушаний представитель Максаковой настаивал на незаконности сделки с недвижимым имуществом. Представители Мержоева в свою очередь заявили о подложности доказательств.

Другие иски

Преображенский суд Москвы 21 декабря 2018 года отклонил еще один иск Максаковой, которая оспаривала у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую столичную квартиру.

Кроме того, в производстве Пресненского суда находится другой иск певицы к падчерице, которая, по мнению Максаковой, продала ее квартиру, находясь "под психотропными веществами". Максакова просит признать выданную Вороненковой доверенность недействительной.