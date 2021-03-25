Суд в Адыгее арестовал до 23 мая мэра Майкопа

МАЙКОП, 25 марта. /ТАСС/. Майкопский городской суд в четверг арестовал до 23 мая главу администрации Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, сообщается на сайте суда.

Следственное управление СК РФ по Адыгее в среду по материалам, поступившим из УФСБ России по региону, возбудило уголовное дело отношении главы администрации МО "Город Майкоп" Гетманова по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Подозреваемый был задержан силовиками.

"Майкопский городской суд избрал Андрею Гетманову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно", - говорится в сообщении суда.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное в целях получения имущества, в особо крупном размере"). По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. Желая получить право на чужое имущество, он потребовал от бизнесмена совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что они имели неравнозначную площадь и стоимость, разница составила более 5 млн рублей, предприниматель отказался от невыгодной для него сделки.

Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями.

56-летний Гетманов - выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина, кадровый военный, офицер запаса. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы "Энергия-Буран". По окончании военной службы более 20 лет (с 1995 по 2017 год) руководил майкопским предприятием "Монтаж", был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. Гетманов был избран на пост мэра Майкопа в феврале 2018 года.