Перекрывшее Суэцкий канал судно может пробыть там несколько недель

ТАСС, 25 марта. Работы по снятию с мели заблокировавшего движение по Суэцкому каналу контейнеровоза Ever Given могут продлиться несколько недель. Об этом заявил в эфире нидерландского телевидения Питер Бердовски - глава компании Boskalis, которая работает над этим.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Мы не можем исключить, что это займет недели в зависимости от ситуации", - цитирует агентство Reuters Бердовски, который сравнил контейнеровоз с "огромным китом, выброшенным на берег".

"Это огромный вес на песке. Нам, возможно, придется применить комплекс мер: снижение веса путем снятия контейнеров, нефти и воды с судна, использование буксиров, а также вымывание песка", - добавил глава компании.

Источник, знакомый с ходом операции, рассказал агентству Reuters, что данные работы могут занять несколько дней.

Мнения экспертов

Мировые эксперты также полагают, что канал может оставаться заблокированным несколько дней, а то и недель, что скажется на всей мировой торговле. Об этом сообщает в четверг катарский телеканал Al Jazeera.

"Мы никогда не сталкивались с чем-либо подобным, - считает Ранджит Раджа - специалист по проблемам морских перевозок нефти на Ближнем Востоке из международной компании финансовой аналитики Refinitiv. - Вполне вероятно, что пробка будет рассасываться несколько дней, а то и недель, поскольку придется ждать, пока исчезнет накопившаяся очередь судов, ожидающих возможность проследовать через Суэцкий канал".

По подсчетам компании - провайдера услуг на канале Leth Agencies, эта очередь уже насчитывает свыше 150 судов и будет расти, учитывая, что в прошлом году каждый день по каналу проходило около 50 судов.

Датский эксперт в области судоходства Ларс Йенсен из компании SeaIntelligence Consulting предсказывает суровые последствия инцидента для мировой торговли, если освобождение контейнеровоза займет продолжительное время. "В Суэцком канале образовалась пробка, - говорит он. - Когда она будет ликвидирована, в канал устремятся и суда из очереди, и суда из обычного потока, что приведет к огромной загруженности европейских портов".

Серьезные последствия

Профессор международного морского права из Фордемского университета (Нью-Йорк) Лоуренс Бреннан предупреждает, что застрявший в канале контейнеровоз может разломиться на две части, и это приведет к долгосрочной блокировке русла. "Владельцы должны осмотреть судно на предмет возможных повреждений, - считает он. - Фотографии говорят о том, что нос судна глубоко врезался в берег, а корма находится на плаву. Это может привести к дополнительному ущербу. Если судно расколется на две части, которые будет невозможно сдвинуть с места, то это надолго заблокирует канал".