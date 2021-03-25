Обыски в филиале "РЖДСтрой" в Петербурге связали с хищением 62 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Обыски в петербургском филиале компании "РЖДСтрой" - Строительно-монтажном тресте № 1 связаны с подозрением в хищении более 62 млн рублей субподрядчиком - фирмой "Сфера-строй" - по строительству железнодорожного пути в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"По версии [правоохранительных] органов, неустановленные лица из руководства "Сферы-строй" перечислили деньги на счета фирм-однодневок и таким образом похитили более 62 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Строительно-монтажный трест № 1 выступал в роли генподрядчика при строительстве пути в Ленинградской области и заключил договор субподряда с несколькими компаниями, в том числе со "Сферой-строй". После этого, по версии правоохранителей, субподрядчик оформлял документы о том, что он якобы приобретал у других фирм товары для выполнения работ, однако на самом деле никаких поставок не было, а все сделки были фиктивными.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Ранее в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ ТАСС сообщили о проведении следственных действий в петербургском филиале компании "РЖДСтрой" - Строительно-монтажном тресте № 1, а также о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Других подробностей в ведомстве не сообщили.

По данным базы СПАРК, Строительно-монтажный трест № 1 является филиалом компании "РЖДСтрой", которая является дочерней структурой РЖД. Филиал, по данным СПАРК, занимается строительством жилых и нежилых зданий, отделочными работами и производством различных строительных работ.