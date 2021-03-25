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В Москве следователя задержали за кражу 25 млн рублей, являвшихся вещдоками

Устанавливаются его возможные сообщники

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Руководитель следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже 25 млн рублей, сообщила ТАСС старший помощник начальника столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере")", - сказала она.

Как установили в СК, полицейский следователь примерно в феврале 2021 года похитил 25 млн рублей, изъятых в рамках уголовного дела. Деньги хранились в его сейфе. В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. Устанавливаются его возможные сообщники.

В столичном главке МВД также начата доследственная проверка, рассказали в пресс-службе ведомства. "В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в МВД.

В новость были внесены изменения (22:09 мск) - добавлен комментарий МВД.

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