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В Калининградской области разбился вертолет МЧС

Машина упала в акваторию Куршского залива. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 25 марта. Вертолет упал в акваторию Куршского залива Калининградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Подтверждаем ЧП, вертолет упал в акваторию Куршского залива", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек. 

Собеседник агентства также добавил, что борт принадлежал МЧС РФ. 

"Разбившийся вертолет Ка-32 был ведомственным МЧС России. Предварительно, он выполнял тренировочный полет", - сказал он. 

Информацию о крушении подтвердили в СК РФ. 

"Организовываем выезд, предварительно, произошло крушение вертолета в акваторию залива. Информация о пострадавших и погибших уточняется", - сказали в ведомстве.

В МЧС России сообщили, что удалось спасти двух человек. Судьба еще одного неизвестна. 

"При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от города Полесск", - сказали в ведомстве.

По данным синоптиков, сейчас в Калининградской области плюс 6 градусов, пасмурно. Ветер западных направлений с порывами до 4 м/с. Температура воды не более плюс 4 градусов.

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