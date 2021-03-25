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Более 53 тыс. человек остаются без света в горах Дагестана

Бригада электриков выехала на обход

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано в Акушинском районе Дагестана. Без света остаются более 53 тыс. человек, сообщается на сайте регионального МЧС.

"Поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение энергоснабжения в Акушинском районе. Всего без энергоснабжения остается 80 населенных пунктов 10 654 дома, 53 256 человек, детей из них 13 330, 117 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бригада электриков выехала на обход.

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