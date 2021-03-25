В МЧС сообщили, что в результате крушения вертолета под Калининградом погиб один человек

Ранее в СК сообщали, что на борту находились четыре человека, позднее там уточнили, что в вертолете были три человека.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения ведомственного вертолета Ка-32 под Калининградом, спасены два человека, один погиб. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"На данный момент поисково-спасательные работы завершены. Из трех человек, находившихся на борту, двое спасены, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

Среди спасенных командир и пилот вертолета, угрозы для их жизни нет, погиб бортмеханик. Сейчас на месте катастрофы проводятся следственные действия. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной крушения могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность.

По данным МЧС, в четверг вечером в акватории Куршского залива в Калининградской области в 5 км от города Полесск при выполнении планового тренировочного упал вертолет Ка-32 МЧС России. На месте происшествия создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия. Будет принято решение по подъему и эвакуации воздушного судна. Работают более 50 человек и более 10 единиц техники.

По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, тело бортмеханика извлекли из воды. Спасенные госпитализированы.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ка-32 был единственным вертолетом МЧС в Калининградской области. Его используют, как правило, для ликвидации пожаров. Вертолеты оборудованы не только вертикальными, но и горизонтальными системами тушения. Они также могут эвакуировать пострадавших, доставлять грузы и спасателей, выполнять другие задачи.