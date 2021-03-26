Источник: перед вылетом у разбившегося под Калининградом вертолета МЧС не было техпроблем

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вертолет Ка-32 МЧС России, потерпевший в четверг вечером крушение под Калининградом, перед вылетом прошел всю необходимую предполетную подготовку, во время которой его техническое состояние не вызывало вопросов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Вертолет проходил все предполетные процедуры, никаких технических проблем не было", - сказал собеседник агентства.

Для выяснения причин крушения создана комиссия, сейчас ведутся следственные действия.

По данным источника в экстренных службах, потерпевший крушение вертолет находится на небольшой глубине рядом с берегом.

"Вертолет лежит на боку на небольшой глубине у берега. Из воды видны части корпуса. Он поврежден, но внешне цел. Решается вопрос о его поднятии", - рассказал собеседник агентства.

Ка-32 вылетел из аэропорта Храброво для выполнения планового тренировочного полета. Вертолет шел на небольшой высоте. В 5 км от города Полесск с экипажем пропала связь. Вертолет упал в акватории Куршского залива. На его борту находились три члена экипажа, двух из них спасли, один погиб. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной крушения могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность.

В новость внесены изменения (01:14 мск) - добавлена информация о местонахождении и состоянии упавшего вертолета.