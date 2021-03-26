Пострадавших в результате крушения вертолета под Калининградом госпитализировали

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области, по предварительным данным, госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи в Калининграде, их состояние не внушает опасений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, оба госпитализированы в БСМП. Серьезных травм, предварительно, нет - сотрясение [мозга], общее переохлаждение", - сказал собеседник агентства.

Ка-32 вылетел из аэропорта Храброво для выполнения планового тренировочного полета. Он шел на небольшой высоте. В 5 км от города Полесск с экипажем пропала связь. Вертолет упал в акватории Куршского залива. На его борту находились три члена экипажа, двух из них спасли, один погиб. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной крушения могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность. Однако перед вылетом борт проходил все предполетные процедуры, никаких технических проблем не было.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.