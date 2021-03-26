В МЧС сообщили, что разбившимся вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-32, разбившегося в Калининградской области, имел тысячи часов налета, опыт участия в спасательных операциях и тушении пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России они неоднократно привлекались к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров", - сказали в пресс-службе.

Ка-32 вылетел из аэропорта Храброво для выполнения планового тренировочного полета. Он шел на небольшой высоте. В 5 км от города Полесск с экипажем пропала связь. Вертолет упал в акватории Куршского залива. На его борту находились три члена экипажа, двух из них спасли, один погиб.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной крушения могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность. Однако перед вылетом борт проходил все предполетные процедуры, никаких технических проблем не было.

Ка-32 был единственным вертолетом МЧС в Калининградской области, он числился в Северо-западном авиационно-спасательном центре МЧС России. Его используют, как правило, для ликвидации пожаров. Вертолеты оборудованы не только вертикальными, но и горизонтальными системами тушения. Они также могут эвакуировать пострадавших, доставлять грузы и спасателей, выполнять другие задачи.