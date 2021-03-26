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Уголовное дело возбудили после крушения вертолета под Калининградом

Его возбудили по статье о нарушении правил безопасности управления транспортом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом в связи с жесткой посадкой вертолета Ка-32 в Калининградской области, в результате которой погиб один человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По фату жесткой посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)", - сказали в управлении.

 
Теги
РоссияКалининградская область
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