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Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме

В Бирмингеме разрушены от 30 до 50 построек

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушившихся на штат Алабама торнадо. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По их данным, к вечеру четверга более 20 тыс. жителей нескольких округов штата остаются без электроэнергии. В округе Калхун жертвами торнадо стали по меньшей мере пять человек, сообщил телеканалу шериф Мэттью Уэйд. В крупнейшем городе штата Бирмингеме разрушены от 30 до 50 построек.

Местные власти и экстренные службы продолжают оценку ущерба и ведут поиски пострадавших. Ранее профильное подразделение Национальной метеорологической службы США предупреждало об опасности торнадо в Алабаме, Миссисипи и Теннесси.

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