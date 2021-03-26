Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушившихся на штат Алабама торнадо. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По их данным, к вечеру четверга более 20 тыс. жителей нескольких округов штата остаются без электроэнергии. В округе Калхун жертвами торнадо стали по меньшей мере пять человек, сообщил телеканалу шериф Мэттью Уэйд. В крупнейшем городе штата Бирмингеме разрушены от 30 до 50 построек.

Местные власти и экстренные службы продолжают оценку ущерба и ведут поиски пострадавших. Ранее профильное подразделение Национальной метеорологической службы США предупреждало об опасности торнадо в Алабаме, Миссисипи и Теннесси.