Источник: в Москве задержали хакера, устанавливавшего на компьютеры фирм вредоносное ПО

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали хакера, который в составе группы лиц устанавливал на компьютеры коммерческих организаций в Москве вредоносное программное обеспечение и получил от фирм незаконным путем десятки миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности был установлен и задержан Полманис Ритварс Оскарович. Он является одним из фигурантов дела о неправомерном доступе к компьютерной безопасности и мошенничестве. Потерпевшими признаны столичные организации, которые пострадали в результате мошеннических действий группы лиц", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил другой источник ТАСС, фигуранты дела обвиняются в установке на компьютеры московских фирм вредоносного программного обеспечения, с помощью которого получали личные данные россиян, а также денежные средства компаний, которые, используя вирус, переводили на подконтрольные им счета.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, обвиняемый арестован до 23 мая. Дело ведет Следственный департамент МВД. Ущерб по делу составляет десятки миллионов рублей.

Ритварс Полманис обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ: ч. 2 ст. 273 ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"), ч. 3 ст. 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой") и ч. 4. ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.