В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек

ТАСС, 26 марта. Пять человек пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в городе Черемхово в Иркутской области, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

"В результате случившегося оба водителя и три пассажира отечественного автомобиля доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в пятницу утром на одной из улиц города Черемхово в Иркутской области, после столкновения один из автомобилей опрокинулся. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии.