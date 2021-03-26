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В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек

Столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся

ТАСС, 26 марта. Пять человек пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в городе Черемхово в Иркутской области, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

"В результате случившегося оба водителя и три пассажира отечественного автомобиля доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в пятницу утром на одной из улиц города Черемхово в Иркутской области, после столкновения один из автомобилей опрокинулся. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии.

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РоссияИркутская область
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