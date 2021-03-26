В отношении матери, истязавшей дочь в Подмосковье, возбудили дело за пропаганду нацизма

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следствие возбудило третье уголовное дело в отношении истязавшей 6-летнюю дочь в подмосковном Талдоме матери - о возбуждении ненависти или вражды за ее посты с пропагандой нацизма в соцсетях. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма). По данному факту следователем следственного отдела по Талдому возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", - сообщила Врадий.

Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее следствием было возбуждено уголовное дело об истязании девочки (ч. 2 ст. 117 УК РФ), еще одно дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ) было передано из полиции в СК. Все три уголовных дела соединены в одно производство. По месту жительства женщины проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие дальнейшее значение для расследования уголовного дела. Назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, планируется назначение лингвистической.

По данным следствия, 6-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. Кроме 6-летней, у женщины есть 12-летняя дочь. Сейчас оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.