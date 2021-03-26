В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской группы, готовивших акции вандализма

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, готовивших акции вандлизма в отношении объектов органов государственной власти. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в Ростов-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых акций прямого действия с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности", - подчеркнули в ЦОС.

По данным ФСБ, задержаны трое участников группы, готовивших акции вандализма в отношении здания одного из отделов органов внутренних дел. "Еще трое доставлены для допросов в полицию", - отметили в спецслужбе.

По словам предполагаемого организатора группы, "их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в мессенджере Telegram, модераторы которого находятся в Польше. "Оттуда же он получал инструкции по изготовлению зажигательных устройств", - сообщили в ФСБ. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Вандализм по мотивам политической ненависти". Оно было возбуждено по факту нанесения членами экстремистской группы в марте этого года на фасадах зданий Ростова-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов.

"Подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению", - сообщили в ФСБ.

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