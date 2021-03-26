Защита обжаловала арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

ТАСС, 26 марта. Защита обжаловала арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Шуварин.
"Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - сказал защитник. В пресс-службе суда подтвердили получение жалобы и уточнили, что дата ее рассмотрения Мосгорсудом пока не назначена.
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