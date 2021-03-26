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Дело в отношении Ивана Белозерцева
Обновлено 

Защита обжаловала арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Адвокат просит назначить бывшему губернатору меру пресечения, не связанную с лишением свободы
Иван Белозерцев Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Иван Белозерцев
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Защита обжаловала арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Шуварин.

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"Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - сказал защитник. В пресс-службе суда подтвердили получение жалобы и уточнили, что дата ее рассмотрения Мосгорсудом пока не назначена.

В новость были внесены изменения (11:07 мск) - добавлены подробности

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РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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