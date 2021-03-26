Причиной гибели студентов на Сахалине стала неправильная установка электрооборудования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Причиной смерти двух студентов в общежитии Сахалинского государственного университета (СахГУ) в Южно-Сахалинске стали нарушения правил установки электрооборудования (электротитана). Следователи возбудили второе уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В ходе следствия выявлено, что неустановленными лицами при подключении и эксплуатации электроводонагревателя на третьем этаже общежития были допущены нарушения правил устройства электроустановок, что привело к смерти двух лиц", - рассказали в пресс-службе.

По информации следователей, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

В одном из общежитий СахГУ 26 марта ночью от удара электрическим током погибли два студента - первокурсник из села Быков и второкурсник из села Ясное. По данным местных СМИ, один из студентов получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана, второй молодой человек погиб, пытаясь спасти друга.