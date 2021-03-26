"Ъ": в рунете появился фейковый сайт, собирающий данные аккаунтов TikTok

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мошеннический сайт, собирающий данные для входа в аккаунт соцсети TikTok, появился в рунете. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Мошенники продвигают сайт tiktok-business.ru под видом бизнес-версии сервиса с возможностью монетизации. Страница имитирует официальный сайт приложения.

"Мошенники рассылают блогерам предложение установить версию TikTok для бизнеса с возможностью монетизации, тогда как в соцсети встроенная монетизация отключена", - объяснил эксперт. Пользователь переходит по ссылке, вводит логин и пароль для входа в аккаунт, после чего его перенаправляют на официальное приложение соцсети, а данные для входа в аккаунт получают мошенники, рассказал он.

Tik Tok уже отправил жалобу и запрос на блокировку мошеннического сайта, сообщили изданию в сервисе, подчеркнув, что сейчас соцсеть не предоставляет монетизацию контента в России.