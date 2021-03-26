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В Ростовской области школьник случайно застрелил сверстника

По данным источника, дети играли с отцовским ружьем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Семиклассник случайно застрелил своего сверстника из принадлежащего отцу ружья в селе Алексеевка Октябрьского района Ростовской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник.

"Два семиклассника дома остались одни. Был еще старший брат, но он сидел за компьютером, не знал, чем они там занимаются. Достали из сейфа ружье, игрались и один застрелил в другого по неосторожности", - сказал собеседник агентства.

Старший брат услышал выстрел и, по словам источника, сразу позвонил матери. Фельдшер приехала через несколько минут и констатировала смерть ребенка. "Вскрытие показало, что дробью перебиты все ребра и легкие", - сказал собеседник.

Как отметил источник, экспертиза обнаружила следы пороха на одежде младшего брата. Собеседник агентства добавил, что семьи не привлекали к себе внимание правоохранительных органов.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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