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Тело подростка с ножевыми ранениями нашли в Солнечногорске

Причастных к убийству устанавливают

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пятнадцатилетнего подростка убили в квартире в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"26 марта в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое городского округа Солнечногорск обнаружено тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты, проводятся осмотр и допросы. Устанавливаются причастные к убийству.

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