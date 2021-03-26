В Чувашии трех бывших сотрудниц УИК оштрафовали за подделку документов

ТАСС, 26 марта. Суд назначил штрафы в размере от 68 тыс. рублей до 244 тыс. рублей бывшему председателю и двум экс-сотрудникам участковой избирательной комиссии в Урмарском районе Чувашии за фальсификацию избирательных документов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по республике.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему председателю и двум бывшим членам одной из участковых избирательных комиссий Урмарского района Чувашской Республики. Каждая из них признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142 УК РФ и ч. 1 ст. 142.1 УК РФ ("Фальсификация избирательных документов и итогов голосования"). Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 68 тысяч до 244 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

С 11 по 13 сентября 2020 года в Чувашии проходили выборы главы республики, депутатов Урмарского районного собрания депутатов и депутатов собрания депутатов Мусирминского сельского поселения Урмарского района. Установлено, что на тот момент председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка в селе Мусирмы Урмарского района поручила двум членам комиссии изготовить фиктивные заявления о предоставлении возможности местным жителям проголосовать вне избирательного участка. После этого глава избирательной комиссии поместила документы в ящики для голосования. По мнению следствия, это было сделано для искусственного завышения явки избирателей и признания выборов состоявшимися.

Подложные документы были учтены при подсчете голосов и подведении итогов выборов. При этом сфальсифицированные бюллетени никто из избирателей не получал и не принимал по ним участия в голосовании.