Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных дело об убийстве Япончика

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, будет рассматривать суд присяжных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В Московском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашии Д.Х. и Шадании М.Х., в ходе которого судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор назначен на 14 апреля", - сказала представитель суда.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль "Газель", мобильные телефоны для общения между собой.

По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из "Газели" выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице.

Газзаев, Шадания и Джанашия арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.