В Ростовской области возбудили дело после смерти школьника от огнестрельного ранения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением тела 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением в частном доме в селе Алексеевка Ростовской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Уточняется, что тело было обнаружено 24 марта. На месте происшествия также было найдено охотничье ружье "Сайга 12С", два патрона и одна стреляная гильза.

"Следственным отделом по городу Новошахтинск следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 12-летнего мальчика в частном домовладении (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнего")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о проведении проверки в связи со смертью несовершеннолетнего в результате огнестрельного ранения. "Прокуратурой Ростовской области организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций, в том числе будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке хранения огнестрельного оружия", - сообщил представитель надзорного ведомства. Прокуратурой также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями управления СК России по региону.

Ранее в пятницу знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС, что учащийся седьмого класса школы в селе Алексеевка во время игры застрелил из принадлежащего отцу ружья своего сверстника. Помимо них дома находился только старший брат. Услышав выстрел, он позвонил матери, работающей социальным педагогом в местной школе, и сообщил о случившемся. Спустя 10 минут после трагедии на место прибыл фельдшер, которая констатировала смерть ребенка.