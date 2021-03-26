Среди планировавших акции вандализма в Ростове-на-Дону есть несовершеннолетний

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Один из участников экстремистской организации, планировавший закидать красками отдел полиции в Ростове-на-Дону, является несовершеннолетним, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в ходе дачи показаний задержанные в Ростове-на-Дону участники экстремистской организации признались, что хотели закидать краской отдел полиции и готовили акции с применением коктейлей Молотова против правоохранителей. "Возраст участников экстремистской организации, планировавших закидать красками отдел полиции в Ростове-на-Дону, до 30 лет, одному из них 17 лет", - сказал собеседник агентства. По данным источника, задержанные планировали использовать для акции вандализма лампочки, наполненные краской, но были задержаны при попытке забросать ими отдел полиции.