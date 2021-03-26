Главу администрации района Пензенской области арестовали по делу о взятке

ПЕНЗА, 26 марта. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы в пятницу арестовал главу администрации Пензенского района Сергея Козина, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Козину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - по 24 мая", - отметил представитель суда.

По версии следствия, Козин получил от гендиректора одной из компаний через посредника 200 тыс. рублей за решение вопросов по перераспределению границ земельного участка на территории Пензенского района. В посредничестве обвиняется глава администрации Алферьевского сельсовета, по решению суда ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Козина назначили главой администрации Пензенского района в 2016 году. В период с 2010 по 2012 год он занимал должность главы администрации города Кузнецка, с 2012-го по 2013-й работал заместителем министра финансов Пензенской области.