В Махачкале загорелся цех по изготовлению пластиковых окон

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Двухэтажное здание цеха по изготовлению пластиковых окон горит в Махачкале, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 12:25 мск поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала, расположенного по адресу: Махачкала, ул. Железнодорожная, 5. К месту были направлены два пожарных расчета. По прибытии установлено, что горит кровля бывшего банкетного зала "Столичный", который ныне является цехом по изготовлению пластиковых окон. Здание двухэтажное, размерами 70 на 25 м", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь пожара составила 500 кв. м. "Происходит загорание в цехе здания по производству пластиковых окон на площади 500 кв. метров. Существует угроза распространения огня по кровле здания. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в ведомстве.

В 13:22 пожар удалось локализовать.