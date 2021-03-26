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СК опроверг сообщения об обнаружении черных ящиков вертолета Ка-32 в Куршском заливе

В ведомстве подчеркнули, что проведение поисковых работ находится в стадии планирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Черные ящики вертолета Ка-32, который потерпел крушение в акватории Куршского залива в Калининградской области, не обнаружены и не поднимались.

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Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что черный ящик обнаружен.

"Поисковые работы [и работы по извлечению вертолета] еще только планируются с комиссией, со всеми [заинтересованными ведомствами]. Черные ящики не обнаружены и не поднимались. Такую информацию мы не подтверждаем", - сказал ТАСС собеседник агентства.

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