В Махачкале ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластиковых окон

ТАСС, 26 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластиковых окон в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13:32 ликвидировано открытое горение", - сказали в пресс-службе.

В 12:25 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала в Махачкале, в котором сейчас открыто производство пластиковых окон.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану уточнили, что в тушении участвовали 53 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 9 единиц техники.