{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Махачкале ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластиковых окон

В тушении пожара принимали участие 53 человека

ТАСС, 26 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству пластиковых окон в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13:32 ликвидировано открытое горение", - сказали в пресс-службе.

В 12:25 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала в Махачкале, в котором сейчас открыто производство пластиковых окон.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану уточнили, что в тушении участвовали 53 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 9 единиц техники.

Теги
РоссияДагестан
Осужденный трансгендер Гулевич находится в учреждении ФСИН в Тверской области
Ведомство проконтролирует его пребывание в исправительном учреждении
Читать полностью