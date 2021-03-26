Суд избрал запрет определенных действий фигурантам дела об экстремизме в Брянской области

ТАСС, 26 марта. Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в организации деятельности межрегионального запрещенного экстремистского общественного объединения "Союз славянских сил Руси" ("Граждане СССР") в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По ходатайству следователей судом в отношении них избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий, выражающаяся в запрете выходить в определенные периоды времени за пределы места жительства, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, пользоваться средствами связи и сети интернет, за исключением случаев, предусмотренных ч. 8 ст. 105.1 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении указанного преступления.

По данным пресс-службы, с августа 2019 года трое подозреваемых, являясь членами "Союза славянских сил Руси", проводили собрания, где обсуждали вопросы, связанные с захватом власти на территории Российской Федерации. Преступление выявлено сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по региону. Расследование уголовного дела продолжается.