В Вологодской области при пожаре погибли четыре человека

ВОЛОГДА, 26 марта. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном шестиквартирном доме в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области. Устанавливаются причины возгорания и личности погибших, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"В 09:15 мск поступило сообщение о пожаре в поселке Вохтога Грязовецкого района. Загорелся деревянный дом на улице Ленина, шестиквартирный, пять квартир были жилые. К моменту прибытия первых пожарных подразделений он был полностью охвачен пламенем. В 11:04 удалось локализовать пожар и позже ликвидировали возгорание на площади 115 кв. м. Были обнаружены тела погибших, сначала мужчины, затем женщины, затем еще двух человек, их личности устанавливаются", - сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

Две квартиры удалось защитить от огня, но они пролиты, их потребуется сушить после проливки. "Так как большая часть кровли повреждена, неизвестно, пригоден ли будет дом для проживания. Причина пожара устанавливается. Другие жильцы дома сейчас расходятся по родственникам", - добавил собеседник агентства.