МВД прекратило уголовное дело против бывшего и. о. главы Petropavlovsk

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы золотодобытчика Petropavlovsk Максима Мещерякова в связи с отсутствием состава преступления. Об этом говорится в документе ведомства, который имеется в распоряжении ТАСС.

Уголовное преследование и уголовное дело в отношении Мещерякова по факту совершения преступлений по статьям за самоуправство (ч. 2 ст. 330 УК РФ) и кражу с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ) прекращено "в связи с отсутствием в деянии состава преступления", сказано в документе.

"Мы уведомлены о закрытии дела Мещерякова и приветствуем решение органов власти", - сообщил ТАСС представитель Petropavlovsk.

В октябре прошлого года Следственный комитет (СК) России по Москве начал расследование в отношении инцидента с Мещеряковым в офисе Petropavlovsk 26-27 августа. Тогда ряд сотрудников компании препятствовали доступу Мещерякова, назначенного и. о. главы компании 17 августа, в московский офис, после чего он попал в здание с помощью сотрудников полиции.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова тогда сообщала ТАСС, что Мещеряков подозревался в причинении ущерба АО "Покровский рудник" (входит в группу компаний Petropavlovsk) на общую сумму свыше 450 тыс. рублей. По словам Ивановой, вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СК по Москве в отношении Мещерякова расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"), а также в отношении неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

В конце ноября 2020 года бывший глава Highland Gold Денис Александров был назначен гендиректором Petropavlovsk. При этом сообщалось, что Максим Мещеряков останется работать в Petropavlovsk на руководящей должности.

О компании

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. С 2020 года компанию сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки доли в компании акционерным обществом "Южуралзолото группа компаний" (АО "ЮГК"), которая является конкурирующей. После того как акции компании начали торговаться на Московской бирже, акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября 2020 года гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.

В конце декабря в офисе другого дочернего предприятия компании, "Покровского рудника" прошли обыски, а Павел Масловский был арестован, заключен под стражу, на него заведено дело о растрате почти 100 млн рублей, принадлежащих руднику.