В Башкирии возбудили дело из-за невыполненных работ при строительстве школы

УФА, 26 марта. /ТАСС/. В Башкирии возбудили уголовное дело о халатности и мошенничестве из-за невыполненных работ при строительстве школы в Стерлитамаке. Объект возводился по нацпроекту "Демография", сообщила пресс-служба прокуратуры республики в пятницу.

"Весной 2018 года ГКУ Управление капитального строительства РБ заключен государственный контракт с ООО "Фирма СУ-10" на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования для школы, строящейся в г. Стерлитамаке.

Несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора, управлением оплачены невыполненные работы, в том числе несоответствующие проектной документации. Кроме того, часть выполненных работ была оплачена дважды и по завышенной стоимости", - говорится в сообщении.

Объект строился по нацпроекту "Демография". В результате действий неустановленных должностных лиц заказчика бюджету причинен ущерб свыше 8,6 млн рублей. Прокуратура Октябрьского района Уфы направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. "По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). За ходом их расследования установлен особый контроль", - добавили в прокуратуре.