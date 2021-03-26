Спасатели вытащили из воды женщину и собаку, провалившихся под лед на Москве-реке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке в Нагатинском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"26 марта во время патрулирования дежурной смене поисково-спасательной станции "Кожухово" поступил сигнал о провалившихся под лед женщине и ее собаке. Происшествие случилось в районе Корабельной улицы в 1 700 м от станции", - сообщили в департаменте.

Спасатели подняли из воды москвичку и ее собаку и доставили их на станцию. Пострадавшей оказали первую помощь. По словам женщины, маленький мопс выбежал на лед и провалился в ледяную воду. Испугавшись за него, женщина бросилась на помощь, но в результате провалилась сама.