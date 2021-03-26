Суд в Петербурге взыскал компенсацию в пользу фигуранта дела о "золотых парашютах" в МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга постановил выплатить из казны 700 тыс. рублей компенсации за условия содержания в СИЗО и этапирования Александру Монастыршину - фигуранту дела о незаконных выплатах экс-сотрудникам после расформирования главка МВД по Северо-Западному федеральному округу. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"[Суд] взыскал в пользу Монастыршина с РФ в лице ФСИН России за счет средств казны компенсацию за нарушение условий содержания под стражей в размере 600 тыс. рублей и расходы по оплате государственной пошлины 300 рублей. Взыскал в пользу Монастыршина с РФ в лице МВД России за счет средств казны компенсацию за нарушение условий перевозок при содержании под стражей в размере 100 тыс. рублей и расходы по оплате государственной пошлины 300 рублей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Монастыршин обратился в суд и сообщил в иске, что после задержания в Петербурге его этапировали в Москву, где содержали в СИЗО-4 в переполненной камере, из-за чего ему пришлось спать на полу. Также он заявил в иске об антисанитарии в СИЗО, неоказании ему медпомощи, содержание его с "общеуголовными элементами" при конвоировании в суд, а также об "унизительном" нахождении в клетке во время судебных заседаний.

В иске Монастыршин требовал взыскать 2 млн рублей, однако суд признал незаконными часть действий полиции и ФСИН в СИЗО и при конвоировании, назначив меньшую компенсацию.

Уголовное дело, известное как дело о "золотых парашютах", было возбуждено несколько лет назад после расформирования ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. Следователи считали, что бывшие высокопоставленные сотрудники МВД пытались похитить квартиры в Петербурге, предоставленные для сотрудников управления, общей стоимостью более 101 млн рублей. Также их считали причастными к хищению бюджетных средств, которые были оформлены к выплате сотрудникам в виде премий задним числом после выхода приказа о расформировании ведомства.

По данному делу Монастыршин в июле 2017 года получил три с половиной года колонии, суд также лишил его специального звания полковника МВД. Наибольший срок по делу получил экс-руководитель ГУ МВД Виталий Быков - семь лет лишения свободы и лишение звания генерал-майора полиции.