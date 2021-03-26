Предполагаемым источником утечки нефтепродуктов в реку Волхов стал Новгородский порт

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты установили предполагаемое место утечки нефтепродуктов в акваторию реки Волхов. Источник находится на территории Новгородского порта, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей официальной странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"Коллеги из МЧС максимально оперативно выехали на место предполагаемого разлива. Предположительный источник находится на территории Новгородского порта. Несмотря на то, что такие происшествия не типичны для нашего региона, коллеги, повторюсь, максимально оперативно сделали то, что требуется в этой ситуации", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте продолжают работу специалисты регионального МЧС, следственного комитета, экологи. По данным спасателей, пока установить источник утечки на территории Новгородского порта специалистам не удалось.

Руководство порта взяло на себя обязательства 26 марта заключить договор со специализированной компанией и начать вывозить зараженный грунт на предназначенный для этого полигон.