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Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области смягчили приговор по делу о ДТП

Ему назначили 5,5 лет колонии

ТАСС, 26 марта. Советский районный суд Брянска на заседании в пятницу смягчил приговор сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Максиму Резунову до 5 лет и 6 месяцев колонии, который ранее был осужден по делу о гибели одного человека при совершении ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор смягчен до 5 лет и 6 месяцев. В остальной части - без изменений", - говорится в сообщении.

Ранее Резунова приговорили к 6,5 года лишении свободы в колонии общего режима.

В ночь на 18 сентября 2020 года Volkswagen, за рулем которого был Максим Резунов, врезался в стоящий впереди автомобиль Toyota Will, который от удара отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Will с диагнозом "внутричерепная гематома, ушиб головного мозга" был госпитализирован и позже умер в больнице. Пассажирку автомобиля Mitsubishi с переломом носа отпустили на амбулаторное лечение.

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