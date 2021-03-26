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Тело музыканта Липницкого, предположительно утонувшего в Подмосковье, пока не найдено

Поиски продолжаются

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Поиск тела музыканта Александра Липницкого, предположительно утонувшего в районе поселка Николина Гора в Москва-реке, продолжается. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Тело Липницкого пока не найдено, обследуется дно Москвы-реки в Месте, где он предположительно провалился под лед. Поиск продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в четверг Липницкий, катаясь по льду Москвы-реки на лыжах, провалился под лед и утонул.

Александр Липницкий - музыкант, бывший участник группы "Звуки Му", музыкальный журналист и критик.

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