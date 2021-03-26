Автомобиль упал в обрыв в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Четыре человека погибли при падении автомобиля в обрыв высотой около 60 м в горах Дагестана, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального МВД.

"На пятом километре автодороги Цугни - Кассагумахи - Карбачимахи в Акушинском районе 63-летний житель Дербента, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало в обрыв высотой 60 м. От полученных повреждений водитель и находившиеся в автомашине трое жителей Дербента (59, 73 и 79 лет) погибли на месте", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.