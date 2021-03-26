На Ставрополье возбудили дело на воспитательницу, ударившую ребенка в детсаду

СТАВРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада города Георгиевска на Ставрополье, которая ударила отказывавшегося спать ребенка. От действий женщины пострадал пятилетний мальчик, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данным следствия, днем 25 марта воспитатель несколько раз ударила по лицу пятилетнего мальчика за то, что он отказывался спать. Ее действия квалифицированы следствием по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

Информацию о том, что воспитательница ударила мальчика, выложила в соцсети мать ребенка. Следователи допросили родственников мальчика и изъяли необходимые документы из образовательного учреждения, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что женщину уже уволили из детского сада. "Воспитательница уволена. Это правильно. Если человек позволяет себе распускать руки, работать с детьми он не должен", - написал Владимиров в пятницу на своей странице в Instagram. Глава региона отметил, что представители Минобразования края проведут в учреждении комплексную проверку.