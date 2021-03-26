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Столкновение двух поездов в Египте.
Столкновение двух поездов в Египте.
Столкновение двух поездов в Египте.
Столкновение двух поездов в Египте.
Столкновение двух поездов в Египте.

Столкновение двух поездов в Египте. Главное

© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 26 марта. Два пассажирских поезда столкнулись в пятницу в южной части Египта. По предварительным данным, как минимум 32 человека погибли, еще по меньшей мере 84 пострадали.

ТАСС собрал основные факты о происшествии.

Что произошло

  • Поезда столкнулись близ города Тахта в провинции Сохаг в южной части Египта - примерно в 460 км от Каира. Первый следовал по маршруту Луксор - Александрия, второй - из Асуана в Каир.
  • По предварительным данным, к столкновению привел сорванный стоп-кран в одном из поездов. Второй состав, следовавший за ним, не успел затормозить.
  • Два последних вагона первого состава и тепловоз, тянувший второй, опрокинулись. Внутри были заблокированы десятки человек, в том числе женщины и дети.
  • Из-за произошедшего железнодорожное движение на юге Египта полностью остановлено.

Что делают власти

  • В район происшествия направлены около 60 машин скорой помощи.
  • Расследование катастрофы начала Генпрокуратура Египта, ее специальная комиссия работает под контролем премьер-министра страны Мустафы Мадбули.
  • Министр транспорта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов обоих поездов.
  • Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил выплатить компенсации родственникам жертв.

Масштабы катастрофы

  • Происшествие в Сохаге стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Египте с августа 2017 года - тогда в районе Александрии в результате столкновения двух поездов погибли 43 человека, 236 получили ранения.
  • По числу жертв произошедшее может стать крупнейшим ЧП на железной дороге с октября 2019 года. Тогда в Пакистане при пожаре в пассажирском поезде погибли 64 человека.
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