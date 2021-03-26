Столкновение двух поездов в Египте. Главное

ТАСС, 26 марта. Два пассажирских поезда столкнулись в пятницу в южной части Египта. По предварительным данным, как минимум 32 человека погибли, еще по меньшей мере 84 пострадали.

ТАСС собрал основные факты о происшествии.

Что произошло

Поезда столкнулись близ города Тахта в провинции Сохаг в южной части Египта - примерно в 460 км от Каира. Первый следовал по маршруту Луксор - Александрия, второй - из Асуана в Каир.

По предварительным данным, к столкновению привел сорванный стоп-кран в одном из поездов. Второй состав, следовавший за ним, не успел затормозить.

Два последних вагона первого состава и тепловоз, тянувший второй, опрокинулись. Внутри были заблокированы десятки человек, в том числе женщины и дети.

Из-за произошедшего железнодорожное движение на юге Египта полностью остановлено.

Что делают власти

В район происшествия направлены около 60 машин скорой помощи.

Расследование катастрофы начала Генпрокуратура Египта, ее специальная комиссия работает под контролем премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

Министр транспорта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов обоих поездов.

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил выплатить компенсации родственникам жертв.

Масштабы катастрофы