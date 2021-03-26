Столкновение двух поездов в Египте. Главное

ТАСС, 26 марта. Два пассажирских поезда столкнулись в пятницу в южной части Египта. По предварительным данным, как минимум 32 человека погибли, еще по меньшей мере 84 пострадали.
ТАСС собрал основные факты о происшествии.
Что произошло
- Поезда столкнулись близ города Тахта в провинции Сохаг в южной части Египта - примерно в 460 км от Каира. Первый следовал по маршруту Луксор - Александрия, второй - из Асуана в Каир.
- По предварительным данным, к столкновению привел сорванный стоп-кран в одном из поездов. Второй состав, следовавший за ним, не успел затормозить.
- Два последних вагона первого состава и тепловоз, тянувший второй, опрокинулись. Внутри были заблокированы десятки человек, в том числе женщины и дети.
- Из-за произошедшего железнодорожное движение на юге Египта полностью остановлено.
Что делают власти
- В район происшествия направлены около 60 машин скорой помощи.
- Расследование катастрофы начала Генпрокуратура Египта, ее специальная комиссия работает под контролем премьер-министра страны Мустафы Мадбули.
- Министр транспорта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов обоих поездов.
- Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил выплатить компенсации родственникам жертв.
Масштабы катастрофы
- Происшествие в Сохаге стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Египте с августа 2017 года - тогда в районе Александрии в результате столкновения двух поездов погибли 43 человека, 236 получили ранения.
- По числу жертв произошедшее может стать крупнейшим ЧП на железной дороге с октября 2019 года. Тогда в Пакистане при пожаре в пассажирском поезде погибли 64 человека.