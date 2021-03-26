СК начал проверку после видео с возможным изнасилованием жительницы Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Ярославле начали проверку после стрима в соцсети, во время которого молодые люди разгромили квартиру и якобы изнасиловали хозяйку жилища. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"По информации, опубликованной в сети интернет, о возможных противоправных действиях в отношении женщины - жительницы Ярославля - проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Все участники инцидента установлены, являются совершеннолетними", - сказал собеседник агентства.

Стрим велся в соцсети TikTok, сейчас видео удалено, доступны только некоторые фрагменты. Двое молодых людей в прямом эфире били посуду и цветочные горшки, ломали межкомнатные двери, унитаз и холодильник. По данным телеканала "360", мужчины находились в гостях у своей знакомой, у женщины есть дети.

Как сообщается в соцсетях, молодые люди, предположительно, изнасиловали хозяйку квартиры.