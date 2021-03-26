В Подмосковье задержан мужчина, устроивший пьяным стрельбу из обреза ружья

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Сергиевом Посаде местного жителя, который в состоянии опьянения устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья у подъезда жилого дома. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

О стрельбе сообщил местный житель. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу по подозрению в совершении противоправных действий задержан 39-летний местный житель", - сказала Петрова.

При обыске у задержанного полицейские обнаружили и изъяли обрез ружья, согласно заключению экспертизы, изготовленный самодельным способом из одноствольного охотничьего ружья отечественного производства. "Мужчина пояснил, что нашел оружие вместе с патронами летом 2020 года в заброшенном доме в Сергиевом Посаде. В состоянии алкогольного опьянения он решил опробовать его и произвел три выстрела в воздух", - добавила начальник пресс-службе подмосковного главка полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.