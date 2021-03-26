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Блокировка Суэцкого канала
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Попытка снять с мели судно в Суэцком канале не увенчалась успехом

На место ЧП 28 марта прибудут два дополнительных буксира для помощи в проводимых работах

ТАСС, 26 марта. Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение в Суэцком канале, в пятницу не увенчалась успехом. Об этом сообщила компания-технический оператор Bernhard Schulte Shipmanagement, передает агентство Reuters

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Как заявили в компании, аварийно-спасательная группа из Нидерландов подтвердила, что два дополнительных буксира прибудут на место происшествия 28 марта для помощи в проводимых работах.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала. В пятницу сотрудники канала продолжили работать над тем, чтобы освободить канал и вновь поставить судно на фарватер. К операции по разблокировке привлечены специалисты компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь уже предложили США и Турция.

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Блокировка Суэцкого канала
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