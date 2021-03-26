Под Владимиром задержан подозреваемый в убийстве подростка в Подмосковье

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в подмосковном Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Солнечногорску ОМВД России по Александровскому району УМВД России по Владимирской области в Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов в деревне Голубое Московской области", - сообщила Петрова.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, подозреваемый скрывался на даче во Владимирской области, где и был задержан. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения следственных действий. "В ходе допроса подозреваемого следователями будет установлен мотив и обстоятельства совершенного преступления", - сообщила Врадий.

В пятницу утром в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Голубое было обнаружено тело 15-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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