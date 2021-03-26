Полицейская машина сбила насмерть пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Патрульный автомобиль полиции сбил насмерть пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"По предварительным данным, сегодня в 20:20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Водителем были приняты все меры для экстренной остановки автомобиля, однако наезда избежать не удалось", - сказал собеседник агентства

В результате аварии пешеход скончался. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначена служебная проверка.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в районе аварии движение сильно затруднено.