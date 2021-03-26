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В Новой Москве обрушился дом

Два человека пострадали

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Дом обрушился после взрыва газового баллона в поселении Московский в Новой Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадали два человека.

"Предположительно, в частном трехэтажном панельном доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего дом обрушился по всей площади. В результате пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что одного человека спасли из-под завалов. Сейчас проверяется, остались ли люди под завалами.

В новость внесены изменения (21:50 мск) - добавлены подробности по тексту.

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