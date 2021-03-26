Поиски тела музыканта Липницкого в Подмосковье приостановлены

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Поиски тела музыканта Сергея Липницкого, который предположительно утонул в Москва-реке в Подмосковье, приостановлены до субботы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На сегодня поиски завершились. Они будут продолжены завтра", - сказал собеседник агентства.

В работах принимали участие водолазы, которые обследовали дно реки. Также поиски велись на берегу.

По данным источника, в четверг Липницкий, катаясь по льду Москва-реки в районе Николиной Горы на лыжах, провалился под лед и утонул.

Александр Липницкий - музыкант, бывший участник группы "Звуки Му", музыкальный журналист и критик.