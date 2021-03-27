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В Подмосковье нашли тело музыканта Александра Липницкого, утонувшего в Москве-реке

По данным источника в правоохранительных органах, он катался по льду на лыжах, провалился и утонул
Александр Липницкий Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Липницкий
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Тело музыканта Александра Липницкого найдено в Москве-реке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело музыканта найдено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в четверг Липницкий, катаясь по льду Москвы-реки в районе Николиной Горы на лыжах, провалился и утонул. В пятницу поиски тела музыканта были приостановлены до субботы.

Александр Липницкий - музыкант, бывший участник группы "Звуки Му", музыкальный журналист и критик.

В новость была внесена правка (12:49 мск) - изменено имя музыканта, верно - Александр Липницкий

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